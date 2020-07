Redacción– Bridger Walker es ahora campeón del Consejo Mundial de Boxeo como «El hombre más valiente del mundo».

El organismo envió un cinturón al pequeño de 6 años que salvó a su hermana del ataque de un perro hace unas semanas, y le reconoce como «El hombre más valiente del mundo».

Se debe mencionar que lo publicó el organismo en sus redes sociales, siendo el último reconocimiento a la valentía de Bridger, luego de que Chris Evans le mandara un escudo de Capitán América la semana pasada.

El pequeño evitó que su hermana fuera mordida por un perro y como resultado del heroico acto Bridger necesitó más de 90 puntos de sutura y se volvió viral en redes.

El CMB se enteró de esta historia y decidió otorgarle una réplica del cinturón de campeón mundial, además de darle varios regalos a él y a su hermana.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020