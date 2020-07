Al final le hizo una multa por irrespeto a la autoridad

Redacción – Una ciudadana denunció públicamente que un oficial de Tránsito se confundió de restricción vehicular sanitaria y, al desconocerla, la intentó multar por circular para recoger a su mamá tras una cirugía del corazón un lunes con la placa terminada en 2.

Grettel Prendas llegó al Hospital México en horas de la mañana de este lunes, pero según contó a AMPrensa.com, el oficial Hansey Umaña González se portó a la defensiva y altanero, pese a que ella no violó la ley.

Umaña le pidió la licencia y la carta para circular en restricción, pero Prendas le indicó que hoy podía circular y él insistió que no.

«Yo me puse a buscar para enseñarle, estaba súper claro que hoy sí puedo circular para asuntos esenciales. Me pidió los triángulos y otros artículos. Yo le dije ‘señor, ¿por qué me está haciendo esto si yo ando legalmente?’ y se quedó ahí, un gran rato. Le dije que tenía que ir a trabajar y no me respondía. Me bajé del carrom se lo repetí y le dije que estaba abusando de su poder, él me señaló de obstruir a la autoridad», explicó Prendas.

La discusión continuó y un peatón se acercó y dio su cédula para que lo agregaran como testigo, porque él vio la ilógica e innecesaria situación que se estaba presentando.

«El oficial le dijo ‘señor, usted se está buscando un problema. Váyase, usted no tiene derecho a interferir en esto’ y yo le dije que sí tenía y que lo agregara como testigo, pero él no me puso atención con eso. Hasta le dijo al señor que lo iba a acusar ante la Fiscalía por meterse», agregó la conductora.

Indicó Prendas que dos tráficos más llegaron con el pasar de los minutos y le explicaron al oficial que las placas finalizadas en 1 y 2 sí pueden circular los lunes.

«Yo le fui a decir al otro oficial: ‘este tráfico está abusando de su poder. No me deja irme, yo estoy con placa autorizada’ y él me dio la razón. Me preguntó que si estaba parqueada mal y le expliqué que vine a recoger a mami recién operada, entonces me dijo ‘diay con más razón puede circular'», contó la usuaria.

Sí le hizo una boleta

Al final, el tráfico le hizo una boleta por irrespeto a la autoridad, pero los mismos compañeros de Umaña le recomendaron a Prendas que apelara.

En efecto, Prendas apelará la boleta junto con dos testigos, pero su molestia es que su mamá tuvo que pasar un tenso momento cuando la principal recomendación de los médicos fue que no podía estresarse por la reciente operación del corazón.

El monto de esa multa es de ¢54 mil 636.

Posición de la Policía de Tránsito

AMPrensa.com consultó a la Dirección de la Policía de Tránsito sobre cómo garantizan que cada oficial tenga actualizadas las medidas, por lo que indicaron que ellos reciben circulares y capacitaciones.

Además, resaltaron que es la autoridad competente la que definirá si realmente hubo infracción o no.