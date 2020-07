Algo, por demás escalofriante, debe movernos: El depredador asesino responde a provocaciones, pero ellas existen solo en su perturbada psiquis.

No es, entonces, la víctima, o lo que provenga de ella (su ropa, su aspecto, su modo de vida, su entorno), es la percepción del victimario lo que transforma en provocación la sola existencia de la presa. La “provocación pasiva”, ajena por completo a la voluntad y conciencia de la víctima, desencadena los procesos mentales cognitivos del depredador, que traducen a provocación lo que observa, convocan a sus motivaciones inmediatas (el ejercicio de la víctima para ser y decidir) y precipita su ataque (usualmente con presencia de enervantes –drogas o alcohol-) siempre procurando a su favor las vulnerabilidades y el entorno.

He ahí la elemental relevancia de fijar la atención en la génesis del depredador.

No serán los discursos ni el pesar, lo que evite que mueran más mujeres. No será nuestra incoherente sociedad, que “se escandaliza y teme” ante la cobardía de los depredadores pero igual celebra, aplaude y promueve la cosificación de las mujeres en costumbres y hasta en canciones, la que sentenciará con autoridad “que no falte una más”.