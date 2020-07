Para consultas y denuncias 1147, 9.1.1. y WhatsApp 8989 – 1147.

Redacción-La convivencia familiar en tiempo de pandemia, sumada a otras variables, puede constituirse en un espacio donde se potencien accidentes, negligencia, maltrato, abuso o cualquier otra manifestación de violencia contra las niñas, niños y personas adolescentes; sino se toman todas las medidas para prevenir y acompañar a las personas menores de edad y las familias.

Para brindar este acompañamiento, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) inicia, esta semana, la campaña para la prevención del abuso sexual contra personas menores de edad que da consejos y ofrece medios tecnológicos para la consulta y la denuncia. También trabajará en la prevención de la negligencia, el castigo físico y el uso correcto de las tecnologías entre agosto y octubre.

Los espacios habituales de denuncia (la escuela, la plaza y la comunidad) hoy, por el distanciamiento social, no están disponibles para nuestros niños y niñas, por lo que requieren poner a disposición otros mecanismos de denuncia, así como información que alerte y promueva que otras personas intervengan; proteger a nuestros niños y niñas es una responsabilidad de todos y todas”, indicó la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias.

En un 2×3

Enseñar a sus hijos e hijas el nombre correcto de los genitales, que son partes privadas del cuerpo que nadie debe tocar y que no los pueden obligar a tocar los genitales de otra persona; además no debe haber secretos y no obligarlos a besar a personas que ellos no quieren, son algunos de los consejos para padres y madres, que el Patronato Nacional de la Infancia brinda en la campaña ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2×3?

La campaña también muestra a los niños y niñas que las zonas que cubre su ropa interior son privadas y nadie debe tocarlas, que hay secretos malos y buenos y si alguien le pide que no lo cuente a sus padres es porque es malo; si alguien quiere tocar sus partes privadas debe decir que no y contarlo a alguien de confianza y que debe alejarse si alguien quiere abrazarlo, besarlo y tocarlo y esto lo hace sentir incómodo.

La campaña promociona la Línea gratuira1147 para consultas, el 9.1.1. para denuncias, la mensajería privada en la www.pani.go.cr , el FB para adolescentes (FBPANICR) y para adultos (FBPatronatoNacionaldelaInfancia) y el WhatsApp 8989 – 1147.