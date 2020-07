Sinac reconoció manejo ilegal de los monos a Teletica.com

Refugio reacciona ante las críticas

Redacción- Tras unos días de la salida al aire del documental de Zac Efron en elque figura un capítulo grabado en Costa Rica, la polémica surgió.

Un manejo ilegal de monos en el capítulo grabado en el país, fue lo que desató la polémica. Además de la falta de costarricenses en el documental.

Ese manejo ilegal de los monos fue reconocido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a Teletica.com, que desarrolló un amplio reportaje sobre el tema.

De acuerdo con el director técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sinac, Mario Coto, en el documental se evidencia ese manejo inadecuado.

“El mismo no refleja la realidad de lo que la normativa vigente en nuestro país establece ni como desde nuestra institución hemos venido tratando de apoyar técnicamente a los sitios que han querido desarrollar este tipo de actividades, por lo cual esperamos que también haya alguna oportunidad de poder indicar al programa que en ese sentido es importante que consideren la normativa vigente en los países donde realizan documental para fomentar practicas éticas de fauna silvestre y apoyar los esfuerzos nacionales de ese turismo sostenible que tenemos claramente identificado que el programa también brinda la oportunidad a desarrollar”.

Según la ley, en Costa Rica acciones de contacto directo con animales silvestres, su mascotización y su cacería están prohibidas.

Ante esto, Teletica.com conversó con la fundadora de Jaguar Rescue Center -centro que aparece en el documental-, Encar García y esto fue lo que dijo:

«Primero decir que son imágenes de hace más de dos años, no son recientes y los protocolos han mejorado y evolucionado. Cabe resaltar que somos partidarios de que los primates no se pueden liberar simplemente de vuelta al hábitat natural, se sacan a una propiedad donde están libres por un rato y luego vuelven al refugio. Esto porque es importante que ellos sientan la libertad de estar en el bosque, en un árbol y les ayuda a liberar estrés y socializar entre ellos. Ahora tenemos un manejo más estricto que hace dos años, se llevan al bosque con el staff más antiguo, no va cualquier persona o turista. Los primates no están expuestos al público para que nadie los estrese, como sucede en otros centros de rescate”.

El manejo de los monos en el documental también causó molestia en otros refugios de animales silvestres, quienes expresaron su molestia.

