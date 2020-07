Retana confía en demostrar la inocencia de los involucrados

Redacción – El presidente florense, Juan Carlos Retana, señala que Jafet Soto seguirá siendo el corazón del club, tras ser sancionado por el Comité de Ética.

Soto Molina y dos directivos del Team más, quedaron inhabilitados por un período de 12 meses por el caso entre Fuerza Herediana – Municipal Grecia.

Los florenses trabajan arduamente para apelar la sanción de sus directivos. Además, ya valoran opciones para ocupar los puestos de técnicos y gerente general.

Dichos puestos eran ocupados por Jafet, que desde hace más de una década se ha convertido en fiel defensor de la escuadra rojiamarilla.

Retana deja claro que aunque el directivo no esté involucrado administrativamente, su corazón siempre estará en la institución 28 veces monarca nacional.

Juan Carlos Retana conversó con Deportivas Columbia y dio a conocer que Soto Molina y los demás involucrados, confían en su inocencia respaldados en FIFA.

«El hecho de que Jafet Soto no este en el camerino, no quiere decir que no este involucrado con la parte administrativa del equipo, al final de cuentas seguirá siendo el corazón del equipo y por el otro lado, si hay que lo que caracteriza es su templanza.

Su carácter y nobleza en este tipo de cosas. Lo ha asumido con optimismo, no tiene problema, él sigue confiando al igual que Orlando Moreira y Pablo Salazar, en su inocencia respaldados en dictamen de monstruos legales en la FIFA, que conocen de tapa a tapa el procedimiento», afirmó Retana a Deportivas Columbia.

El jerarca del Team también es el abogado que llevará el caso de la suspensión de los directivos de la institución, que ha estado en boca de todos en las últimas horas.