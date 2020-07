El argentino seguirá al mando del León

Redacción – El presidente de La Liga, Fernando Ocampo, confirmaE la continuidad de Andrés Carevic en el banquillo, a pesar de caer en la final del Clausura 2020.

Ocampo dejó claro que la directiva rojinegro analizó fríamente los números del técnico argentino, quien ha sido duramente criticado por el liguismo.

A pesar del enojo de los manudos, el jerarca de la institución 29 veces monarca nacional confía en el trabajo realizado hasta el momento por Carevic.

El estratega perdió las últimas dos finales con La Liga, que ya suma casi siete año sin poder dar la vuelta olímpica en el fútbol costarricense.

Fernando Ocampo atendió a los medios de comunicación y confirmó la continuidad de Carevic, quien ha sido duramente criticado por la afición eriza.

«Hemos hecho una valoración importante, el cuerpo técnico no escapa de eso. Los aspectos positivos donde tuvimos fortalezas y los negativos que hay que mejorar. La idea es que Andrés continúe y vamos a fortalecer el cuerpo técnico.

La presión en el cuerpo técnico, junta directiva y la gerencia es un título, no me importa si es jugando bonito o metiendo seis goles. La idea es que sigamos con ese proceso, que no trasciende un campeonato y va más allá».

Los fanáticos al Equipo de su Gente pedían la cabeza de Carevic, quien cuenta con el respaldo del gerente deportivo Agustín Lleída y el presidente Fernando Ocampo.