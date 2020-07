Él le deja todas esas negociaciones a su agente para mantenerse enfocado en los aspectos deportivos

Redacción- El representante de Marcel Hernández, Ernaldo García, sí le comunicó al delantero cubano el interés del Saprissa en sus servicios.

Según el propio delantero del Club Sport Cartaginés, él si estuvo enterado de los acercamientos del Monstruo para ficharlo.

Así lo afirmó el propio jugador para ESPN Costa Rica, donde también comentó que ese tipo de temas se los deja totalmente a su agente.

Para así mantenerse enfocado en los aspectos deportivos que rodean al club brumoso de cara al inicio del Apertura 2020.

“Es un tema que la verdad no quiero darle mucho hondo porque se especuló mucho, entonces uno sale diciendo una cosa y otro sale diciendo otra cosa, pero sí, claramente Saprissa tuvo interés en mí, y no sé en qué habrán terminado porque hay cosas que no manejo yo, maneja mi agente», comentó Hernández.

Las buenas actuaciones del centro delantero con el conjunto blanquiazul le ha permitido ganarse las miradas de otros clubes.

Como el caso del Saprissa, La Liga, Herediano y hasta San Carlos, quienes han mostrado interés en el goleador extranjero.

«Lo último que supe fue que sí, que se iba a presentar una oferta, algo así, pero cuando él me comenta, yo le digo que mejor no me diga nada, y mantenerme al margen”, añadió.

Los rumores en los últimos días colocaban a Hernández muy cerca de la institución tibaseña, pero las negociaciones no habrían dado frutos.

Por lo que el cubano se mantendrá con los de la Vieja Metrópoli para el torneo que arranca el próximo 16 de agosto con un formato modificado.