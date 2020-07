Bryan le agradeció a López por cederle el número 10

Redacción- Bryan Ruiz portará la camiseta número 10 en el cuadro manudo, misma que estaba siendo utilizada por Alex López.

Ruiz demostró su amor y cariño con Alajuelense, club que siempre fue una prioridad para el talentoso volante, que llegará al país en los próximos días.

Con la incorporación de Ruíz, el hondureño no tuvo problemas en cederle el 10 de su camiseta, gesto que el nacional le agradeció en la conferencia de prensa.

«Voy a usar el número 10. Agustín habló con Alex López y él muy gentilmente me lo va a ceder», confirmó Ruiz.

El gerente deportivo se dio la tarea de explicar como se lo había tomado el hondureño, que anteriormente era quien lo usaba.

«Es una plantilla muy profesional. Hoy es júbilo para la afición liguista, como se tiene que hacer en los clubes profesionales. Te puedo decir que para Alex no ha sido… él ya ha venido hablando de él.

He hablado con él, le he dicho tú decides, Bryan ha dicho que lo que tú digas, si lo quieres mantener, y él no me ha dejado terminar y me dijo que viene Bryan. Quiero que la tenga Bryan. Se ha puesto muy contento que venga Bryan».

Por lo que Ruíz, agradeció el profesionalismo del catracho y le hizo saber que a pesar de no conocerlo cuenta con toda la confianza y agradece porque continúe en La Liga, pues considera que les va a ayudar a conquistar el título.

«No lo conozco personalmente, pero me parece un jugador espectacular. Lo que he visto y me han comentado. Sé que nos va a ayudar mucho. Estoy muy contento que se quede.

Ojalá podamos celebrar un campeonato, se ha esforzado y lo merece. Y que sepa que tiene todo mi apoyo y mi confianza, aún sin conocerlo».

De esta forma, el futbolista de 34 años tiene como objetivo celebrar el título en el Apertura 2020, con las figuras que Alajuelense tiene en su planilla y que él considera se han esforzado en los torneos anteriores.