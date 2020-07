Robinson ha sido duramente criticado por los morados

Redacción – El defensor nacional, Alexander Robinson, buscará ser protagonista en el Monstruo, que se ilusiona con ganar la copa 36 en el Apertura 2020.

Robinson asegura que él y el plantel liderado por Paté llegan bastante bien a la pretemporada, que inició este pasado lunes 20 de julio con exámenes médicos.

La preparación del zaguero ha sido muy buena, a pesar de las vacaciones atípicas generadas por la crisis sanitaria del Covid-19, que azota al país.

Alexander quiere dejar atrás sus fallos y demás errores, que le han valido cientos de críticas del saprissismo, que en redes sociales piden la salida del jugador de 31 años.

Lea también: Allen Guevara afirma que idea de Medford se facilita por calidad de sus compañeros

El futbolista trabajará arduamente para llegar al 16 de agosto – fecha de inicio del torneo venidero- lo mejor preparado posible y así demostrar sus condiciones en la cancha.

Inclusive, el jugador señala que no solo él llegan en gran condición, ya que sus compañeros se alistarán para darlo todo en busca del bicampeonato y la estrella 36.

«Me he preparado bastante bien, también han sido unas vacaciones atípicas. En lo personal me siento bastante bien, creo que el equipo viene con una mentalidad de volver a ser campeón, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar.

El equipo en general viene bastante bien y yo también. Es un camerino sano y dentro de la cancha nos respaldamos como hermanos. Es normal que se den salidas en estos tiempos y nada acoplar los que llegaron, ya Colindres y Marín saben lo que es Saprissa».

Aunque se alista para el próximo torneo con los morados, Robinson podría dejar el Monstruo, ya que cuenta con una oferta del Antigua GFC de Guatemala.

El defensor ya ha tenido conversaciones con los «aguacateros», que desean llevarse al morado. En caso de irse sería compañero de los ticos Allan Miranda y José Mena.