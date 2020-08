Redacción- Anthony Hernández de 10 años, es el tierno niño que se hizo viral al ponerle mascarilla a su perrito para protegerlo del virus.

«Ellos son sus mejores amigos, me pongo mascarilla para defenderme y a mi perrito también», dice niño al medio de comunicación CNN.

El niño de Ecuador, fue enviado por su madre a comprar unas cosas y como no quiso ir solo, fue acompañado por su perro. Pero antes de salir lo alistó, al igual que él, con todas las medidas de seguridad necesarias.

Su vecino grabó cómo el niño preparaba a su perrito y lo compartió en sus redes sociales, haciéndose viral la tierna situación.

En el video se observa al niño con toda la paciencia poniéndole la mascarilla al animal.El niño al darse cuenta de la presencia de su vecino lo saludo “Veci, buenas”. Al ser consultado por el mismo dónde iba, respondió que a comprar huevos y leche para su casa.

Es importante mencionar que el pequeño dijo al medio que quiere sensibilizar a la gente sobre la importancia de usar el tapabocas para luchar contra el coronavirus.

También asegura que ha escuchado que los perros también corren peligro y que no entiende cómo hay personas que no toman conciencia sobre el respeto a la salud de los demás al no usar una mascarilla.

El vecino al darse cuenta que el tierno vídeo se volvió viral regresó a la casa de Anthony para demostrar una vez más el amor que tiene él y su familia a los animales.

«A veces me caen mal las personas que no usan las mascarillas», dijo.