Redacción- Diferentes sectores sociales y económicos se han visto seriamente afectados por los cierres emitidos por el gobierno de la República por motivo de la emergencia del Covid-19. Uno de los más afectados es el sector transporte que por motivo de los cierres del turismo, playas, Parques Nacionales e incluso centros educativos, hace que sus propietarios no hayan podido generar ingresos con sus unidades.

Por ello, este 31 de julio se unirán en una sola voz todos los transportistas de estudiantes, trabajadores, turismo y especiales ocasionales.

Los propietarios de las busetas se reunirán en sus unidades y a pie a eso de las 9:00 am en el redondel de Zapote para emprender una manifestación pacífica, rumbo a Casa Presidencial para pedir por el derecho a utilizar sus unidades de Transporte y a poder ejercer el permiso que poseen para transitar.

El vocero de la Asociación Nacional de Transportistas (Anatrans), Jesús Campos, comentó que el Gobierno ha extendido el decreto número 42484 que los imposibilita a salir con sus unidades a las calles pese a que cuentan con los permisos y están al día con los pagos. En esta petición le solicitan a las autoridades que no extiendan esta directriz que vence el 1 de agosto y que más bien los dejen trabajar.

Además, piden al Consejo de Transporte Público (CTP) que les autoricé permisos para realizar viajes en lo que les salga a los conductores. Por modo de ejemplo: señaló que si un propietario con un permiso para transportar estudiantes que tienen la unidad parada que si le sale un viaje de movilizar peones de café que se les permita hacerlos dentro del marco legal.

También solicitarán la autorización para poder ofrecer sus servicios ocasionales los sábados, domingos, feriados de ley y vacaciones del periodo lectivo.

Como petición importante, Campos señala que hay cerca de mil unidades que van a cumplir con la vida útil de 20 años y deben de cambiarlas. Por ello, piden una prórroga descontando este año que han estado las unidades paralizadas y que les otorguen el permiso por dos años más. Además, agrega que los propietarios no están en situaciones económicas óptimas para pedir un préstamo con los bancos sino están generando ingresos.

Agrega el vocero que solicitan el quedar exonerados de pagar la Revisión Técnica Vehicular (RTV), pues las busetas solo han ido a la prueba y se deben de guardar al no poder utilizarlas y que las pruebas las deben hacer dos veces al año. Campos manifiesta que al estar estacionadas las unidades es injusto tener que pagar por hacer una prueba de inspección.

También piden la rebaja del Canon que no han utilizado porque no han podido trabajar. Se debe recordar que el pago del Canon es una obligación pecuniaria establecida por la ley, que se les cobra por el hecho de tener una concesión gubernativa y sacarle provecho, a lo que los transportistas piden rebajarlo porque no han podido utilizarlo ni generar ingreso por ese derecho.

En el tema del canon se paga por meses laborados pero el CTP hace el cobro anual de manera adelantada. Campos afirma que este año solo han trabajado mes y medio, y piden que solo se les cobre el mes trabajado y el resto se guarde para cuando se pueda retornar a las labores.

Además, solicitan que los permisos que se les otorgó para el 2020 que sirvan para el 2121.