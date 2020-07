Redacción- Un joven palestino ha estado trepando cada noche hasta la ventana de la UCI del hospital en el que estaba ingresada su madre por Covid-19 hasta que ella murió.

El joven, de unos 30 años, se llama Jihad Al-Suwaiti, y estuvo trepando cada noche las paredes del hospital estatal de Hebrón, en la localidad cisjordana de Beit Awa, según la web NDTV.

De acuerdo con la web, la mujer murió el jueves de la semana pasada, poco después de recibir la visita de su hijo.

Es importante mencionar que la historia ha sido compartida por miles de internautas, entre ellos el diplomático Mohamad Safa, representante permanente ante la ONU.

El hombre escalaba para ver a través de la ventana a su madre, Rasmi Suwaiti, de 73 años, que estaba aislada junto con otros pacientes en la unidad de cuidados intensivos del centro.

Se debe menciona que Suwaiti estaba enferma de leucemia y se contagió de COVID-19.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020