Ugalde fue vendido por una jugosa oferta económica

Redacción – El joven atacante nacional, Manfred Ugalde, da un paso importante en sus aspiraciones por jugar algún día con el Manchester City de Inglaterra.

Ugalde es fiel seguidor al conjunto liderado por Pep Guardiola, que forma parte del consorcio del City Football Group, quien adquirió al talentoso jugador nacional.

La transferencia le dejó un jugoso monto económico al Monstruo, que en tiempo del Covid-19 recibe una ayuda económica importante en medio de la crisis.

La agrupación envió a Ugalde a la segunda división de Bélgica con el Lommel SK, club que forma de grupo de instituciones deportivas asociadas a dicho consorcio.

Al futbolista de 18 años le bastaron 42 partidos y 13 goles en el campeonato nacional para dar el ansiado salto al fútbol europeo.

Manfred había declarado hace unos meses atrás, que anhela con llegar a jugar al Manchester City, por lo que la venta al City Football Group lo acerca más que nunca.

«Quiero jugar en un equipo grande de Europa, ser una estrella en Europa. Me gustaría mucho jugar en el Manchester City, me gusta mucho el Kun Agüero, paso viendo vídeos de él, me gustaría jugar ahí», afirmó Ugalde en una transmisión del Monstruo.

El jugador buscará hacer una muy buena temporada con el Lommel SK para despertar el interés del conjunto inglés, que es el equipo estrella del consorcio.

Pero el conjunto de Manchester no es el único conjunto al que podría llegar Ugalde, ya que el City Football Group tiene lo siguientes clubes por el mundo:

New York City FC (Estados Unidos)

Melbourne City FC (Australia)

Yokohama Marinos (Japón)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Girona (España)

Sichuan Jiuniu FC (China)

Mumbai City FC (India)

El representante del atacante tibaseño, Kurt Morsink, logró colocar al juvenil en el fútbol europeo, a pesar que Ugalde dejó mucho que desear en el Clausura 2020.