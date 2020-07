Redacción – Los manifestantes a favor de la igualdad y antirracistas derribaron otra estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos, según evidencian los vídeos que circulan en las redes sociales.

Los ciudadanos decidieron traerse abajo la figura en la ciudad de Baltimore en Maryland en los movimientos contra la esclavitud, el racismo y el machismo en ese país.

Baltimore just tore down the Columbus statue ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼✊🏻 #blacklivesmatter pic.twitter.com/uX5ty8oI3f

— spencer compton (@spencercompton) July 5, 2020