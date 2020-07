La cuidadora de los perros se habría ido desde abril

Desconocen el paradero de la mujer

Redacción – Los vecinos de La Cruz en Guanacaste se encuentran indignados y dolidos al denunciar que una mujer abandonó a los tres perros que tenía bajo su cuido en la casa de su hermana, lo que les causó la muerte.

Según una lugareña que conversó con AMPrensa.com, a quien llamaremos «María» para proteger su identidad, en la comunidad estaban muy extrañados porque ya los tres perros no ladraban como comúnmente lo hacían.

Los perros no tenían agua ni comida y, al parecer, tenían varios meses de estar solos.

La dueña de la casa, hermana de la mujer sospechosa de abandonar a los perros, vivía en otro país, pero regresó a Costa Rica para tener a su bebé.

En apariencia, la cuidadora de los perros se fue desde abril.

Este lunes anterior, ella le pidió a una conocida que ingresara a la vivienda para buscar a los perros porque ya se había enterado que su hermana los había abandonado.

«La dueña mandó a abrir la casa porque la hermana no volvió. Lo que se encontraron fue prácticamente una escena del crimen, un muerto perro dentro de la casa y todo lleno de heces. Los sillones destrozados, las ventanas rasguñadas y hay un saco de alimento lleno, pero no sabemos si fue que el perro no alcanzó», explicó «María».

«María» también indicó que la vecina que abrió la casa conocía a los perros, por lo que empezó a buscarlos y se encontró dos perros más debajo de una cobija.

«Se les veían los huesos, esos perros murieron desde hace mucho tiempo», expresó.

Además, explica que los vecinos tenían conocimiento de que también había un chihuahua, pero desapareció. «No sabemos si los perros grandes se lo comieron, no sabemos nada de ese chihuahua», dijo.

Otro vecino de la zona que también conversó con este medio, resaltó que no se llamó a la policía ni al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), órgano encargado de la crueldad animal.

Cuando le dieron la noticia a la dueña, ella lloró mucho y dijo que «esto no se va a quedar así», pues se siente muy decepcionada de su propia hermana.