Redacción- El querido presentador Yiyo Alfaro deja claro que los sueños se pueden cumplir y lo demuestra al ser nominado al mejor «Actor de drama de New York».

«Estoy muy contento y tratando de asimilar todo esto, es algo muy grande que siempre he querido y que no sabe cuando va a llegar. Me siento muy tranquilo y dándole el tiempo al tiempo y nunca descansar. Debemos buscar los sueños y prepararnos para cumplirlos», comentó Alfaro.

Alfaro comentó que es una actuación muy peleada y querida. «En realidad me emociona mucho y estoy disfrutando el momento, si esta para mi nadie me lo quita y si no voy a seguir trabajando para obtenerlo. Todo lo que he trabajado es para llegar ahí», dijo.

Es importante resaltar que Yiyo Alfaro se preparó en el campo de la actuación hace aproximadamente 15 años y ahora es presentador de «Que buena tarde».

El simpático Yiyo tiene estudios en locución y manejo de la voz, en el Instituto Nacional de Aprendizaje INA.

El conocido presentador de «Que buena tarde» añadió que tiene una satisfacción muy grande al estar nominado porque ha sido todo un proceso.

«Afuera no soy «Yiyo», soy Jose Luis Alfaro y soy buen actor o mal actor. El solo estar nominado ya es muy bueno ya que hay cientos de actores buscando ser nominados, sueño con ese premio y traerlo a este hermoso país que es el primero en apoyarme, y si no es ahora será en algún momento», agregó.

El locutor manifestó que él siempre ha tenido motivación por la actuación y que tiene algunos años de haber terminado su carrera en ese campo.

«Mi familia está muy feliz y esperan que el premio llegue a nuestra casa. A veces las personas no saben que yo me preparé para este espectacular momento. Debemos hacer las cosas un poco ha callado para que sucedan y lograr los objetivos», dijo.

El corto consiste en los cinco minutos antes de morir de una persona y hay un conflictos entre las diferentes personalidades.

El simpático presentador dijo que el corto estará en un par de meses para mostrarse a todos los ticos, se debe mencionar que el corto ganó en los Estados Unidos en el festival de cortos y está nominado en un festival en Rusia, India, entre otros.