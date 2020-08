Estudiantes podrían entrar a proceso de exclusión

Redacción- Una cifra preocupante, 90 mil estudiantes no se han reportado con sus docentes en el periodo de lecciones a distancia.

Así lo confirmó el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de la ministra, Giselle Cruz, quien señaló que son estudiantes a los que se le ha aplicado «la alerta temprana».

Muchos de esos estudiantes podrían quedar excluidos del sistema de no reportarse ante las autoridades educativas o sus docentes.

Se trata de una población que no ha participado del presente curso lectivo, es decir, no han realizado Guías de Trabajo o no están activamente en las clases a distancia.

Este año, los estudiantes que participen activamente en el curso lectivo, no tendrán la condición de «reprobados» porque la forma de evaluarlos es formativa.

Ello no aplica para aquellos en condición de «exclusión», quienes deberán enfrentarse a otro proceso.

EXCLUSIÓN

El MEP aplicará los procesos de «exclusión escolar» a aquellos estudiantes sin ningún tipo de participación académica en el presente curso lectivo 2020.

Esa es la orden para todos los centros educativos en donde, luego de una búsqueda activa del estudiante, no hay ningún tipo de evidencia de su participación en el proceso educativo.

«Un estudiante que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes, es un estudiante que si el centro no logra vincularlo nuevamente, es decir retener en estas circunstancias, lamentablemente pasa a hacer parte de los estudiantes excluidos del proceso», dijo Melania Brenes, viceministra Académica del MEP, a AM Prensa.

Brenes indicó que aquellos «que definitivamente no tienen ninguna vinculación y no cumplen con las tareas académicas, deben ser abordados desde los procesos de exclusión».

NO RETORNO A CLASES

El Ministerio de Salud y el MEP acordaron que lo que resta del curso lectivo 2020 finalice a distancia.

Así lo dieron a conocer este jueves en conferencia de prensa, al indicar que la decisión responde al contexto de pandemia que enfrenta el país actualmente.

El MEP había establecido como fecha horizonte el mes de setiembre para un retorno controlado; sin embargo, no será posible.

El momento que vive el país por la pandemia no permite que haya un retorno a las aulas seguro para los estudiantes.

Por ello, los alumnos del sistema educativo público seguirán recibiendo clases a distancia desde sus hogares.