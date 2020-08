Lesión de Alexander Robinson lo postula para ser titular ante San Carlos

Redacción- Johnny Acosta confesó que no esperaba tener su oportunidad de debutar con el Saprissa tan rápido.

El defensor vio acción con el Monstruo en la jornada 1, tras ingresar de cambio al medio tiempo del juego entre tibaseños y Limón FC para sustituir a Alexander Robinson.

El dos veces mundialista con La Sele fue el último de los fichajes del equipo, por lo que su debut con la camiseta morada aún no se esperaba.

Sin embargo; la molestia presentada por su compañero obligó a que se diera la variante para el inicio de la segunda mitad.

«Me sentí bastante bien, contento por la oportunidad de poder debutar, de poder ayudar al equipo, creo que me sentía preparado por si en algún momento me tocaba la oportunidad, en realidad no pensé que me fuere a tocar tan rápido después de la lesión de Alexander Robinson», comentó el zaguero de 37 años de edad.

Acosta se prepara para le juego que tendrá Saprissa el próximo domingo cuando visiten el Estadio Carlos Ugalde para enfrentarse a su similar de San Carlos.

Juego en el que podría ver participación desde el arranque, gracias a su buena demostración en los 45 minutos que jugó ante los caribeños.

«Lo tomo con mucha seriedad y responsabilidad, asumir el reto si es que el día domingo me toca salir de titular, la verdad me siento bien y con ganas de apoyar al equipo y ayudar», añadió.

El número 3 del Monstruo también le agradeció a sus compañeros por el recibimiento que le han dado en el camerino.

«Tengo a varios que los conocía desde hace mucho tiempo y la verdad me recibieron muy bien, muy contento y muy agradecido con los compañeros por la forma en la que me abrieron las puertas», concluyó.

Los comandados por Wálter «Paté» Centeno son los actuales líderes del grupo B, gracias a sus tres puntos y la diferencia de goles de +4.