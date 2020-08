Redacción – Una enorme explosión del martes en Beirut, capital de Líbano, ya contabiliza al menos 113 fallecidos y más de 4 mil heridos, según reporta el Ministerio de Sanidad libanés.

Una gran capa de humo color rojizo sorprendió a los ciudadanos cuando ocurrieron los hechos en un almacén de explosivos en el puerto de la capital.

El primer ministro, Hasan Diab, informó a la ciudadanía que las detonaciones se dieron a causa de la explosión de 2 mil 759 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas.

Pero ¿qué provocó la denotación?

Según las autoridades, fue un incendio que se esparció por la bodega de explosivos. De ahí empezaron a explotar simultáneamente hasta que hubo una descarga mayor.

Fire works?? You’ve got to be kidding me. I just hope we don’t end up with big numbers.#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/lkyzWXDmen

— Firas El Echi (@FirasElEchi10) August 4, 2020