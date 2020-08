Alvarado le tiró con todo al actual presidente de la República

Redacción – El polémico sindicalista, Albino Vargas, asegura estar convencido que Carlos Alvarado es un estafador político y es el presidente con el que peor se ha llevado.

Su relación con el actual presidente no es de las mejores, debido a sus constantes críticas hacia su administración desde el inicio de su mandato en el 2018.

Vargas señala haber cotizado durante 44 años en el país y ya se encuentra pensionado. Pero aún así, su lucha social lo mantiene más vivo que nunca.

Desde el 1991 se dedica a la lucha social con los sindicatos. Desde esa fecha ha tenido constantes luchas con los distintos presidentes de la República.

José María Figueres, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Ródriguez, Abel Pacheco, Óscar Arias, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, han tenido que «aguantar» a Albino.

Lea también: Acuerdo arrocero entre productores y Gobierno le da la espalda al consumidor

De todos los presidentes, Vargas reveló en el programa de Gustavo López que con el que ha tenido mejor comunicación es con la administración Pacheco de la Espriella.

El presidente del país del 2002 al 2006 invitó dos veces a Casa Presidencial a la madre del sindicalista. Eso generó que se fortaleciera la relación de ambos.

«Yo estoy convencido que él (Carlos Alvarado) resultó ser un estafador político así lo digo. Como se le ocurre irse de vacaciones en helicóptero, cuando a mucha gente la gente se la está llevando puta. La mejor comunicación que yo tuve fue con don Abel Pacheco», aseguró Vargas en el programa de Noche con Tavo López.

Incluso, reveló que en su época de joven usaba pelo largo y una que otra ocasión, fumó marihuana, con el fin de poder estar en sintonía con sus amigos.

Pero no todo no quedó ahí, ya que reveló que ama las canciones de los míticos The Beatles y The Rolling Stones. Su gusto por los mismos nació desde joven.