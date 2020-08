View this post on Instagram

Todos necesitamos reír en esta Vida, pero entre los que están aburridos, enojados o tristes, mi "Target" preferido, son esos que están pasando dolor… Por ellos y ellas trabajaré incansablemente para llevarles una sonrisa. "No se puede salvar a Tod@s… Pero hay que intentarlo con Tod@s" 🌟🙌. A.C. ❤️ QUE EMPIECE LA SEMANA Y QUE VENGA LO QUE VENGA. 💪🏼