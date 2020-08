Redacción – El veloz lateral izquierdo, Alphonso Davies, dejó en alto a Canadá tras llenarse de gloria en la Gran Final de la UEFA Champions League.

Davies forma parte del Bayern Múnich a sus 19 años y cumplió con un notable desempeño a lo largo de los 90 minutos ante el PSG de Navas, que sucumbió 1-0.

Una solitaria anotación de Kingsley Coman fue suficiente para que el poder bávaro se impusiera en Lisboa y así conseguir su sexta «Orejona».

Alphonso fue uno de los que más brilló en la final, gracias a su garra y sacrificio, se unió a una selecta lista de jugadores de Concacaf que han ganado Champions.

The first-ever Canadian international to win the Champions League 👏

Hoist that trophy, @AlphonsoDavies! 🇨🇦 pic.twitter.com/IyOD3ZVCsC

— DAZN Canada (@DAZN_CA) August 23, 2020