Redacción- Artistas norteamericanos y costarricenses intercambiarán ideas para fomentar la resiliencia en momentos críticos.

El Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, desarrollarán la Primera Temporada de ARTalks, un programa de transmisión en vivo con conversatorios desde el campo del arte y la cultura para este tiempo de confinamiento sanitario.

Esta primera edición, que forma parte de una renovada agenda artística virtual para compartir con el público costarricense, girará en torno al tema “Fomentando la resiliencia en tiempos de cambio”.

El programa tiene como objetivo ofrecer una serie de seminarios web en línea con artistas norteamericanos (o de doble nacionalidad) de habla hispana, que analizarán su trabajo con artistas y el público costarricense, como medio para promover un intercambio de ideas y diálogos de arte durante estos momentos críticos.

“En un intento de hacer que este intercambio en vivo, por medio de plataformas virtuales, sea más dinámico, hemos decidido enmarcar dos seminarios web temáticos, agrupando a distintos artistas por sesión.

Cada artista tendrá la palabra durante la presentación y luego se abrirá un espacio dedicado a preguntas y respuestas de la audiencia”, manifestó Juan Diego Roldán, coordinador de artes visuales del CCCN.

Estos conversatorios están dirigidos a artistas profesionales, estudiantes universitarios de arte y estudiantes de escuelas de arte independientes, maestros de escuelas o colegios y profesores universitarios, además del público general interesados en temas enfocados en creatividad, arte y pensamiento.

El primer ARTalks será este jueves 20 de agosto bajo el nombre “Mujeres de fibra, color y papel” impartido por Saaraliisa Ylitalo, artista textil con gran conocimiento de fibras y papel, y por Hillary Steel, artista en textiles y teñido de fibras; ambas compartirán sus puntos de vista sobre la creatividad en sus áreas respectivas en estos tiempos de resistencia, así como el rol de la mujer en estos momentos apremiantes.

El segundo conversatorio se impartirá el jueves 3 de setiembre con el nombre “Pensamientos a través del arte en tiempos de resiliencia” donde participarán la fotógrafa Melanie L. Wells, la escritora e instructora de yoga Diana Garcia y el escultor Stevie Little, todos con larga trayectoria en su ámbito y donde reflexionarán sobre su pensamiento sobre el arte, la creatividad, y sus retos en tiempos de resiliencia como los que enfrenta el mundo actualmente.

Ambas sesiones serán completamente gratuitas y se impartirán de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en español y por medio de la plataforma ZOOM.

Las inscripciones están disponibles en los siguientes links. ARTalks #1 aquí, ARTalks #2 aquí.

Para mayor información puede acceder al Facebook del Teatro Eugene O´Neill, o comunicarse al Whatsapp 8455-6666.

Clases magistrales gratuitas. Adicionalmente la agenda virtual del CCCN continúa con el programa Promising Artist of the 21st Century, mediante una serie de clases magistrales en colaboración con el renombrado Curtis Institute of Music de Filadelfia, Estados Unidos.

Estas clases magistrales son impartidas por emergentes artistas de Curtis a avanzados estudiantes de música costarricenses previamente seleccionados y se transmitirán en vivo por el Facebook del Teatro Eugene O´Neill con el fin de que jóvenes músicos alrededor de todo el país puedan observar y participar de ese intercambio cultural.

Restan cuatro clases magistrales que se realizarán los sábados de 2 p.m. a 3:30 p.m., son totalmente gratuitas y estarán separadas por instrumento: cello (19 setiembre), flauta (17 octubre), clarinete (21 noviembre) y piano (12 diciembre).

Promising Artist of the 21st Century es un programa que trae a Costa Rica a destacados jóvenes artistas de diferentes universidades norteamericanas para intercambiar y compartir su conocimiento con estudiantes ticos y comunidades de bajos recursos.