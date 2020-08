View this post on Instagram

Muy felices ya que comenzó nuestra tercera temporada de Costa Rica Jam Sessions y respetuosamente aprovechamos para hacer una petición importante para nuestro gobierno: Por favor abran las playas de nuestro hermoso país. Para nosotros, el mar es un lugar mágico que nos da diversión, ejercicio, salud, fuentes de trabajo para los locales y desahogo. Gobierno de Costa Rica 🇨🇷, por favor, abran las playas, muchas personas lo agradeceríamos de todo corazón. // We are extremely excited to present our 1st episode of our 3rd season. The song is called Open The Ocean by Earthstrong and it has a clear respectful message: Government, please open our ocean. For us, the ocean is a magical place that gives us happines, health, work for locals and stress releif. Government of Costa Rica 🇨🇷, with all due respect, please open the ocean. #costarica #puravida #ocean #beachmusic #jamsession #opentheocean