Redacción- A partir de este lunes 31 de agosto y durante todo el mes de septiembre la restricción vehicular sanitaria se unificará en todo el país.

Por lo anterior, en los cantones con alerta naranja y amarilla, se podrá circular de lunes a viernes de a 5:00 am a 10:00 pm, y sábado y domingo de 5:00 am a 8:00 pm. Salvo la lista de excepciones, no circulan:

Lunes: 1y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: 0, 2, 4, 6 y 8 (pares)

Domingo: 1, 3, 5, 7 y 9 (impares)

Todas las cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria emitidas en el mes de agosto seguirán siendo válidas por un mes más con independencia del inciso al que se acogían cuando se emitieron, según un transitorio al Decreto Ejecutivo 42295-MOPTS-S.

La lista de excepciones de la restricción vehicular sanitaria se mantiene pero algunas actividades tendrán un nuevo inciso, por lo que todas las personas que cuenten con cartas emitidas durante el mes de agosto amparadas en los incisos anteriores al nuevo decreto, podrán mantener su vigencia hasta el 30 de setiembre para no perjudicarlos.

A partir del 1° de octubre, todas las cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria deberán ser actualizadas y tendrán una vigencia de dos meses contados a partir de su fecha de emisión.

Una vez transcurrido dicho plazo, la carta deberá renovarse para garantizar su validez. Esta carta, podrá ser presentada en físico o digital. Además, aquellos trabajadores que cuenten con gafete institucional o empresarial, deberán mostrarlo adicional a la carta de excepción.