Aguilera disputó 97 minutos en el Clausura 2020

Redacción – Brandon Aguilera es una de las grandes promesas de Alajuelense y cataloga de inexplicable ser compañero de Bryan Ruiz a sus 17 años.

Aguilera vive un sueño al tener al lado en cada entrenamiento al Capi, a quién admira de gran forma por su gran carrera deportiva.

El joven es ejemplo que todo se puede lograr si se trabaja arduamente. Brandon vio como junta bolas a Bryan en un juego de La Sele vs Estados Unidos hace dos años.

En dicho compromiso, la perla eriza se dio cuenta que ver a Ruiz en vivo y a todo color era otra cosa. Ahora tenerlo como compañero es una gran alegría para Aguilera.

Lea también: Luis José Hernández calla a sus críticos en Saprissa con esfuerzo y garra en la cancha

La oportunidad de compartir con el número 10 motiva mucho al joven, que asume con responsabilidad el chance que tiene, ya que cualquiera desearía estar en sus zapatos.

Brandon dejó saber su felicidad por compartir con Bryan y señaló que el Capi se le ha acercado para darle consejos para que vaya mejorando su estilo de juego.

«Ahora tenerlo de compañero es inexplicable, cuando estaba en la selección Sub-15 nos llevaron de junta bolas a un partido entre Costa Rica y Estados Unidos en el Estadio Nacional y verlo jugar, osea es totalmente otra cosa.

Ahora tenerlo de compañero es demasiado. Creo que cualquier joven desearía estar en mi lugar y siento que tengo que tomarlo con responsabilidad y también ser feliz de lo que estoy pasando en estos momentos, aprovechar la oportunidad.

Bryan se acercó a mí y me dijo que venía ayudar a todos los jóvenes. Yo que estoy en la posición de él, me ayudará y lo que tenga que mejorar me lo va decir. Yo también tengo que tomar esos consejos y aprovechar la experiencia de Bryan», señaló Aguilera.

El juvenil es producto de la cantera de Carmelita pero desde hace varios meses está en La Liga. En el club verdologa debutó en primera con 15 años, 7 meses y seis días.