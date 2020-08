Arquero señala que en el cuadro tibaseño lo recortaron sin haberse recuperado al 100% de su lesión

Redacción- El guardameta Kevin Briceño afirma que en el Saprissa le dieron un alta médica influenciada para así poder sacarlo del equipo.

Los señalamientos del arquero se dan debido a su salida del cuadro morado tras finalizado el Clausura 2020.

Certamen en el que no vio participación por una lesión que acarreaba desde noviembre del año anterior.

Por lo que se vio obligado a someterse a una operación que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego mientras su contrato con los tibaseños se acercaba a su fin.

»Yo sabía más o menos cómo venía la situación mía en Saprissa. Sí fue inesperada la salida porque yo estaba con el tema de la lesión. Ellos sabrán pero hubo cosas que se hicieron y no fueron de la mejor manera, me dieron un alta médica por así decirlo influenciada para que ellos pudieran tomar la decisión de sacarme del equipo y al final lo que puedo decir es que esa alta médica va influenciada por el doctor Esteban Campos», señaló el oriundo de Nicoya.

El portero de 28 años de edad fue de las primeras salidas que anunció Saprissa de su plantel al finalizar el certamen anterior.

Briceño finalizó su ligamen con el Saprissa tras quedar campeón nacional, mismo panorama que se le presentó a los otros dos arqueros, Aarón Cruz y Alejandro Gómez.

Pero solo el guanacasteco no recibió la renovación por parte de la dirigencia morada, por lo que ayer miércoles fue presentado como refuerzo de Jicaral.

»Al final yo hablé con Víctor Cordero, él me venía hablando desde hace como cuatro meses y al final fue para decirme que no continuaría. Como lo hablé con un compañero, me dijo que no entendía para qué decían tantas cosas y daban tantas vueltas si al final me iban a decir solo que no seguía». agregó el cancerbero.

Briceño cuenta con un total de cinco títulos nacionales, los mismo fueron conseguidos con el Saprissa, equipo al que llegó para el Invierno 2014.

No obstante, fue hasta el Apertura 2017 que logró consolidarse como el arquero titular del equipo portando la camiseta número 1.

Con información de: Columbia Deportiva