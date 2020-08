Carevic le pidió disculpas al liguismo por la caída ante Guadalupe

Redacción – El técnico de La Liga, Andrés Carevic, asegura que la directiva manuda si tiene que tomar decisiones que la tomen con respecto a su futuro en el León.

Los manudos cayeron 0-1 ante Guadalupe FC en el Morera Soto, que presenció una amarga vuelta de Bryan Ruiz al estadio donde brilló en sus primeros años de carrera.

Tras la caída, Carevic dejó atrás el discurso político que lo ha caracterizado desde su llegada a La Liga, ya que es consciente de la mala atmósfera que lo rodea con el liguismo.

Los fanáticos erizos está muy disgustados con el trabajo del argentino, que a pesar de contar con un gran plantel, siguen dejando grandes en la cancha.

Lea también: Ruiz no esconde su felicidad por volver a jugar con La Liga y se siente ilusionado

El sudamericano asegura que a veces los resultados no son inmediatos, pero deben tratar de enderezar el rumbo lo más pronto posible.

Andrés Carevic dio la cara en conferencia de prensa y asegura que deben levantar la cabeza, con el fin de que las cosas salgan bien en la cancha.

«Uno va a seguir trabajando y si tienen que tomar decisiones que las tomen, pero para mi persona la presión siempre va a estar acá o que sino se consigue un título de hace mucho. Al final de cuentas es mi manera de trabajar de siempre para tratar de superarme y de que las cosas salgan bien, si no se tomarán decisiones y punto. Si los resultados no son buenos y si no se da todo, seguramente tomarán decisiones», aseguró Carevic.

Carevic asegura que no usa redes sociales, ya que su trabajo es sacar adelante al León, que anhela en este Apertura 2020 ganar la tan esperada copa número 30.