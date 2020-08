Carevic está más fuerte que nunca en el plantel manudo

Redacción – El entrenador argentino de La Liga, Andrés Carevic, asegura que su imagen se ha visto dañada con rumores falsos de su salida de la institución eriza.

Carevic se mostró molesto y dejó atrás su discurso diplomática previo al duelo ante Herediano, donde manifestó que su familia se ha visto muy afectada por los rumores.

En la presente semana aumentaron notablemente los chismes de un adiós del estratega sudamericano del Equipo de su Gente, tras la caída ante Guadalupe FC.

Medios de comunicación y hasta gran parte del liguismo, piden la salida de Carevic. Incluso, se dio a conocer una foto de Agustín Lleida hablando con Guimaraes.

Lea también: Yeltsin Tejeda asegura que el Team practica buen fútbol con Jafet Soto en el banquillo

Esa imagen aumentó los rumores de la no continuidad del argentino. El líder del plantel manudo asegura que él ha sido muy respetuoso para recibir ese trato.

Andrés Carevic dejó saber su malestar en conferencia de prensa y asegura que todo ha sido una completa mentira, porque él seguirá al mando del León.

«Han afectado mi imagen, han afectado mi persona y aún más a mi familia con publicaciones que han sido mentiras. ¿Por qué lo digo? Por que he sido una persona muy educada con todos, llámese prensa, afición y colegas.

Creo que con publicaciones que no son verdad han dañado mi imagen, mi persona y mi familia. Eso no me parece justo hacia mi persona. Estoy de acuerdo y es obvio, que uno puede tener el derecho de tener una opinión y punto de vista.

Hacia mi trabajo no le puede gustar o no le puede gustar, pero de ahí a publicar notas que son mentiras. No me parece y creo que son injustas hacía mí. Quiero decir que solo voy hablar de fútbol y dejar en claro los rumores», aseguró con propiedad Carevic.

El sudamericano buscará calmar las aguas este sábado a las 8:00 pm, cuando el León visite el estadio Cuty Monge para enfrentarse al Herediano de Jafet Soto.