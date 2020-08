Decidieron no explicar cómo es que hicieron adjudicación a empresa morosa con la CCSS

Redacción- Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no quieren hablar más con la prensa sobre la multimillonaria y cuestionada compra de mascarillas que salió a relucir hace unos días atrás.

Pese a las reiteradas consultas realizadas por AM Prensa, además de dar respuestas no claras y limitadas de contenido, la CCSS señala que «por respeto» al proceso abierto en su contra, no se referirán al tema.

Este medio realizó varias consultas puntuales al departamento de prensa de la CCSS para su respectivo trámite.

Una de estas cuestiona el hecho de que la empresa adjudicada, MR Comunicaciones Políticas, se encuentra morosa con la CCSS y aún así, fue seleccionada para la compra de las mascarillas.

La Caja señaló que toda empresa debe estar al día con la entidad para poder participar del proceso de adjudicación de compra e indicó que en este caso, la empresa asignada «estaba morosa antes de ser adjudicada no durante ni después».

Al no haber claridad ni coincidencia en los datos brindados, pues la empresa sigue estando morosa con la CCSS, luego de que este medio lo verificara, AM Prensa envió una repregunta al respecto.

Esta fue la respuesta a esa segunda repregunta: «Conforme al artículo 74 de la ley Constitutiva de la CCSS, para participar en procesos de contratación administrativa, el patrono debe estar al día en el pago de las cuotas obrero patronales.

Que la condición de moroso es subsanable. Una vez consultado en SICERE si aparece en esta condición se solicita subsanar para continuar con el análisis administrativo. Sino lo subsana se excluye del concurso. Todo antes de la adjudicación».

Al no haber nuevamente claridad en la respuesta, ni mucho menos alguna explicación extendida al respecto, este medio solicitó mayor detalle.

Sin embargo, no hubo respuesta alguna, al contrario, la entidad indicó que no se referiría más al tema.

«En virtud de que estas compras se encuentran en procesos de investigación por parte del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, entre otros, la CCSS no se referirá más por el momento, a estas investigaciones por respeto a las mismas», indicó la CCSS.

SONADO CASO

La CCSS es cuestionada por adjudicar la contratación directa 2020CD-000093 para la compra de 12 millones de mascarillas quirúrgicas a un contador público sin experiencia en distribución de Equipo de Protección Personal (EPP), así como a MR Comunicaciones Políticas, de la periodista Miren Martínez Ruiz, compañía que actualmente está morosa con la Caja.

El medio de comunicación La Nación expuso el caso, al indicar que la Caja adjudicó la compra de 12 millones de mascarillas a dos inexpertos, por lo que pagaría, en total, $4 millones.

En el caso de MR Comunicaciones, la compra no se efectuará, porque incumplió con la entrega aparentemente por un tema de logística en España.

Según la moción presentada por varios diputados, aparentemente los adjudicatarios no cumplían con los requisitos, como certificados de calidad y documentación en español.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que abrió una investigación de oficio para indagar presuntas irregularidades en la compra de las mascarillas.