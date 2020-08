La Liaga y Saprissa tienen cada uno tres jugadores de esa recordada selección

Redacción- Wálter Centeno ve de manera positiva el regreso de los jugadores que marcaron historia en el Mundial de Brasil 2014 al fútbol tico.

Futbolistas como Bryan Ruiz, Johnny Acosta y Christian Bolaños fueron parte de aquella generación y hoy en día militan en el balompié nacional.

Aspecto que según Paté enriquece al campeonato nacional, puesto que aportan gran calidad y experiencia a sus respectivos clubes.

«En este caso esa generación del 2014 muchos celebramos en la cual ahora uno como entrenador tiene que ser muy respetuoso de esa generación, yo no soy muy dado de hablar mal de ningún jugador, se ha dado mucho en nuestro país que este le habla mal a este, pero ese no es mi perfil, me alegra por los tres jugadores que tengo, me alegra por la llegada de Bryan Ruiz, me alegra por lo de Álvaro Saborío, pronto puede venir Celso Borges, pronto puede venir Óscar Duarte, no sé a dónde, pero van a ser bienvenidos, no por lo que le dieron, si no porque son buenos jugadores y uno no le puede negar la puerta a los que son buenos jugadores».

«Debemos darle una oportunidad porque le han dado mucho al fútbol y lo más importante es que juegan bien, entonces hasta que no aparezca otro joven con esas cualidades yo creo que van a seguir jugando, así de fácil», comentó el director técnico.

Centeno también es claro que esta situación también esta relacionada con lo complejo que se convierte el traer a un extranjero en este momento al país.

Por lo que equipos como La Liga y Saprissa han realizado importantes esfuerzos económicos para traer de vuelta a algunos legionarios.

«Yo creo que el mercado se ha abierto mucho, se ha cerrado mucho la puerta para los extranjeros por lo que ya todos sabemos y yo creo que aveces muchas personas padecemos de amnesia y se nos olvida las cosas a raíz de todos los logros que hacen los jugadores» añadió.

LEA TAMBIÉN: Barrantes seguirá de cuarentena porque su esposa dio positivo por el virus

Debido al regreso de Ruiz a La Liga se especuló sobre que Saprissa intentaría repatriar a otro legionario de renombre.

Por lo que circularon nombres como los de Óscar Duarte, Cristian Gamboa y Celso Borges, rumores que se descartaron por el alto costo de su clausula de rescisión con sus respectivos clubes.

Jugadores de esa generación que militan en Costa Rica