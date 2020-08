Redacción- El conocido Chef y exparticipante de Dancing with the Stars, Daniel Vargas, emprende como motivador de vida para ayudar a ticos

Su pasión por el deporte profesional y el bienestar físico, fue lo que impulsó a Daniel Vargas a emprender como life coach y a poner en marcha junto a un grupo de profesionales de la Agencia 2Be, el programa integral de entrenamiento, que brinda a las personas apoyo en áreas como nutrición, cocina, entrenamiento y coach fitness.

«Este proyecto lo he tenido en la mira desde hace años, sin embargo, no encontraba la manera de hacerlo realidad, hasta que las cosas se empezaron a alinear de manera ideal, con un equipo de profesionales que tienen un mismo objetivo y misión, ayudar a las personas, queremos ser una herramienta útil para todas aquellas personas que han dado el paso al cambio y un empuje para aquellas que aún no se animan añadió Daniel Vargas, Life Coach.

Hace unos días, Vargas publicó una fotografía y movió redes junto a una guapa mujer y levanta sospechas de su nuevo amor, sin embargo, no se ha confirmado nada.

El apasionado del deporte suele compartir en sus redes sociales rutina y consejos para que las personas se motiven a realizar ejercicio.

Daniel Vargas y su equipo, abrió a partir de este lunes 10 de agosto las inscripciones para el reto Train On Wheels, el cual tiene como fin que durante tres meses las personas participantes mejoren su estilo de vida y por ende se sientan y se vean bien.

Quienes se apunten a este reto, que tiene un costo de $150, recibirán una guía, plan de ejercicio, charlas con profesionales, entre otros beneficios. Pero eso no queda ahí, ya que quienes experimenten mayores cambios tendrán la oportunidad de ganar por el primer lugar un vehículo Hyundai 2020, segundo lugar $3000 y tercer lugar $1000.

“Para aquellas personas que aún no se animan o no encuentran la manera de realizar el cambio, les pregunto lo siguiente, ¿Cuánto les costará emocionalmente, físicamente o sentimentalmente seguir su vida igual? ¿Cómo se ven en dos, cinco, diez años? ¿Qué le impide realizar el cambio? ¡Hágalo ya!” concluyó Vargas.

Cualquier persona puede participar, el único requisito es enviar una fotografía de cuerpo entero del antes y del después para poder evidenciar su cambio físico.

Las inscripciones finalizarán el próximo 10 de setiembre, para dar inicio al reto el 14 de setiembre y hasta el 13 de diciembre.