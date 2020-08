Navas tuvo importantes intervenciones

Redacción- ¡Con frialdad alemana! Bayern se deja su sexta «Orejona» para arruinar sueño del PSG y Navas, al salir victoriosos 0-1 en Lisboa.

Keylor Navas fue parte del once titular con el que el PSG saltó al terreno de juego en el estadio Da Luz en busca de hacer historia en el fútbol europeo y levantar la ansiada orejona en la final más atípica de la historia.

El Bayern Munich no perdió tiempo y desde el primer minuto buscó crear espacios que los acercara al marco defendido por el halcón tico. Sin embargo, con el pasar de los minutos el PSG fue mejorando su juego.

Neymar ocasionó la jugada más peligrosa al minuto 17, cuando remató hacia la esquina inferior derecha, sin embargo Neuer se estiró espectacularmente y envió el balón al saque de esquina.

Lewandowski al 21´mediante un disparo desde el área pequeña estrelló el balón en el poste del marco que defendía Navas, siendo la acción más clara para los bávaros.

Navas demostró su grandeza al minuto 30, cuando realizó una soberbia tapada para detener un cabezazo de Lewandowski e impedir que los rojos se pusieron en ventaja.

Mbappé recibió un pase preciso en el área al minuto 45. Sin embargo, en el uno contra a uno Neuer salió vencedor para irse al descanso con el empate a cero en el marcador.

Para la etapa complementaria nuevamente el Bayern fue quien tomó la iniciativa para ir en busca de la anotación que les ayudara a sellar con broche de oro la magnífica temporada que habían realizado.

Al 51´ el encuentro entró en polémica cuando los ánimos de los jugadores se calentaron y esto ocasionó una serie de empujones en la media cancha, sin embargo, las acciones no pasaron a más.

Al minuto 58 después de una gran centro Coman logró vencer al costarricense para enviar el balón al fondo de la portería y de esta forma colocar el 0-1 en los cartones.

A partir del gol de los bávaros, los mismos fueron amo y señor de las acciones del juego, dejando a un PSG sin respuesta para buscar la paridad en el tablero.

Finalmente, el Bayern Múnich se proclama campeón de Europa y logra su sexta Champions League al vencer 0-1 al PSG con Keylor Navas en el marco.