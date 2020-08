Redacción. La clausura de comercios y restaurantes anunciada para las próximas semanas por las autoridades del Ministerio de Salud debe ser revisada, aseguraron los congresistas de diferentes bancadas.

El primero, en solicitarlo es Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, quien dijo que el presidente de la República, Carlos Alvarado, sabe muy poco cómo se maneja un negocio y que quiere quebrar esta economía.

Por su parte, los congresistas de Restauración Nacional: Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, destacaron que el Poder Ejecutivo debe revisar las medidas que está aplicando y lograr un punto de equilibrio que permita seguir impidiendo una mayor propagación del coronavirus, pero que también logre incrementar la actividad económica y el trabajo.

LEA MÁS: Gobierno promete dialogar con distintos «actores» futuro económico del país

La jefa de la bancada, Xiomara Rodríguez, manifestó que “los comercios deberían seguir operando bajo ciertas normas y regulaciones, con el derecho de admisión para no permitir el ingreso a personas irresponsables, porque si esto no ocurre pronto la afectación puede ser nefasta”.

“El pueblo lo que está pidiendo es trabajar, hay gente honesta y luchadora a la que se le está escuchando y clama a gritos por una solución”, dijo la legisladora quien espera que el Gobierno reconsidere algunas medidas siempre en la lógica de preservar la salud pero permitiendo a la gente el derecho al trabajo.

Por su parte, el congresista, Carlos Avendaño, dijo que es inaceptable que el Ministro de Hacienda desconozca el impacto del cierre comercial, siendo el encargado de la recaudación y aún más que el Ministro de Hacienda no forme parte del equipo que define la «estrategia» de cierres y aperturas de actividades económicas.

Él debería ser el más preocupado porque los cierres sean lo más focalizados posibles y tengan el menor impacto en la economía.

Esta poca o nula participación del Ministro en los cierres también la denunció Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional.

“El señor Ministro me ha confirmado que no es tomado en cuenta en la toma de decisiones de cierre y apertura y por lo tanto no existe consideración técnica en cuanto a la afectación de la economía, de los sectores y de las finanzas del Estado”, destacó.