Redacción- El joven Davis Núñez gana la cuarta gala de «Tu Cara me suena» al imitar a Shakira con el tema «Ojos así».

Núñez donó el premio de tres millones de colones a Cuidados Paliativos de San Pedro de Poas de Alajuela, de donde es oriundo.

Eduardo Aguirre obtuvo el segundo lugar con la canción “Mala fama” de la cantante y actriz

mexicana Danna Paola, seguido por “Gonín” quién obtuvo el tercer lugar por su imitación de Kaoma con el tema Lambada.

En la quinta gala se tendrá como invitada de la noche a la cantante Arlene Elizondo, quién fue parte del elenco de la temporada pasada y una de las finalistas del programa. Ella regresará al escenario con una imitación de Jenni Rivera.

Estas fueron las imitaciones de este programa:

1. Carmen Chinchilla: Magneto – Vuela vuela

2. Eduardo Aguirre: Danna Paola – Mala fama

3. Davis Núñez: Shakira – Ojos Así

4. Sharon Abarca: Bruno Mars- Thats what I like

5. “Gonín”: Kaoma – Lambada

6. René Barboza: Celia Cruz – El yerberito

7. Chillax: Ha-ash – Lo aprendí de ti

8. Xiomara Ramírez: Jhon Secada – Otro día más sin verte