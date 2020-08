Redacción. Durante más de 30 años, Carlos González Carballo y su cámara de fotos fueron testigos directos de las noticias más importantes de nuestro país, vivieron en primera fila hechos relevantes como terremotos, accidentes aéreos, elecciones presidenciales y muchos acontecimientos más. Sin embargo, todo tiene su momento…

Desde que inició la pandemia en marzo anterior, el trabajo de González como fotoperiodista quedó en pausa y, por ende, sus ingresos económicos quedaron en cero. Su esposa, quien es dueña de un salón de belleza, también se vio golpeada por los cierres sanitarios que ordenó el gobierno.

De un momento a otro, todo se puso color negro, pero en lugar de quedarse en lamentaciones, el matrimonio y sus cuatro hijos -vecinos de Tibás- decidieron reunirse para tomar decisiones que les permitieran afrontar lo que se venía.

«Lo primero que hicimos fue vender alcohol en el gel. Con las ganancias llenamos de comida la alacena, solo de cosas básicas. Luego, mi esposa -que siempre ha sido emprendedora- se puso a vender pan casero y arroz con leche. Ahora al mes hacemos hasta 50 tantas por todos los encargos que nos hacen», narra Carlos González con optimismo.

Aunque durante las últimas tres décadas su cámara ha sido su fiel acompañante, este fotógrafo de profesión tuvo que dejar su equipo de lado para buscar un nuevo ingreso económico.

Actualmente, vende carne a domicilio y hace trabajos de construcción. Nunca pensó en quedarse a la espera de una ayuda, prefirió buscar en familia un nuevo futuro.

«El impulso hacer cosas diferentes y no darnos por vencidos es lo que nos hace levantarnos cada día. En un mes me he ganado tal vez unos 200 mil colones que, sumando esto junto con los otros miembros de mi familia, nos ayuda a salir adelante. Este testimonio, lo doy porque es una verdad y Dios es mi testigo», afirma González.

Uno de sus hijos, que estudia en el TEC, también inició en plena pandemia una pequeña empresa de sublimación. Su hermana se encarga, por su formación académica, de crear los diseños que, a la vez, sirven para promocionar los trabajos de sus papás.

«Como familia nos hemos unidos aún más en medio de todo esto. Ojalá todas las personas hicieran algo parecido para salir adelante. He llegado hasta hacer trueques, la idea es generar algo que nos sirva. Lo que estamos ganando nos alcanza para comer y pagar luz, agua…», agrega González.

Sin duda, esta familia es todo un ejemplo de unión, valentía y superación. Hoy, aunque extrañan lo que hasta marzo siempre tuvieron, viven con optimismo y trabajan fuerte todos los días para mantenerse a flote en medio de la crisis.

¡Felicidades para la familia González Chacón por su empuje y ejemplo! Una muestra de que sí se puede.