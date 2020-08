Posted by Rebe Madrigal on Friday, July 31, 2020

Vídeos captaron la situación que se vivió al interior del local

Ministerio de Seguridad guarda silencio ante actuación policial

Redacción- El dueño de un comercio ubicado en el centro de San José denunció un presunto abuso de autoridad de oficiales de la Fuera Pública.

De hecho, el hombre ya interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial.

Así lo confirmó el propietario del negocio y supuesta víctima de este caso al medio digital ameliarueda.com.

El comerciante es un hombre de apellido Mora, quien alega que los oficiales lo acusaban de vender licor en su local de comidas.

Según Mora, los policías indicaron que unas personas, a quienes les habían hecho un parte por consumir licor en vía pública, dijeron que compraron en su local las bebidas.

Mora, aseguró a ameliarueda.com que abrió el local para que los policías constataran que no vendían bebidas alcohólicas.

«Ellos estando adentro del local se ponen prepotentes y en el momento que yo digo voy a llamar al 9-1-1, ellos me hicieron candado entre varios policías y me sacaron del local. Y antes de ellos, a ellos les decía que más bien mantuvieran su distancia ya que ellos me incitaban a pegarles. Yo me fui para adentro de la barra y ahí fue donde ellos ingresaron a sacarme a la fuerza», se lee en la denuncia a la que tuvo acceso ameliarueda.com.

Las cámaras de seguridad del local grabaron los hechos y se muestra como un oficial encara al propietario del local.

Tras eso, se ve como Mora intenta hablar por teléfono, pero en ese momento un oficial lo toma por el cuello y otros lo sujetan para sacarlo del lugar.

El dueño de la soda estuvo detenido por unas hora, luego fue liberado y le emitieron una orden sanitaria de clausura de su local.

Se consultó al Ministerio de Seguridad Pública sobre los hechos; sin embargo, al cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.