Redacción – Un hombre fue captado justo en el momento cuando, de la forma más cruel e inhumana, lanzó a un gatito desde un octavo piso.

El Grupo Financiero ACOBO confirmó a AMPrensa.com que fue destituido de su puesto en la empresa una vez que analizaron el vídeo.

El felino era de la exnovia de este hombre, según trascendió. Murió desangrado y con serias heridas tras la caída desde varios metros de altura.

Los hechos se dieron en un condominio ubicado en Granadilla, en Curridabat, desde el apartamento donde vive él.

Según se informó, el propietario del apartamento le exigió el desalojo inmediato del inmueble.

El Ministerio Público informó que, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial, iniciaron una investigación contra este hombre, sospechoso de crueldad animal.

Según la Ley de Bienestar Animal, firmada el 11 de junio de 2017 por el presidente Luis Guillermo Solís, quien ocasione lesiones a un animal se exponer a penas de cárcel:

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, quien además es amante de los gatos, mostró su indignación por este reprochable hecho que trascendió en las últimas horas.

En Twitter, Vega se pronuncia e indica que este maltrato al gato es un indicador de violencia, lo que puede traducirse a un ataque contra su exnovia.

Además, como si no fuera suficiente el acto perverso por si solo, la motivación fue dañar a su ex novia (quien era la dueña del gato). De ahí a matarla a ella no hay mucha distancia. De ese machismo perverso es del que no nos cansamos de hablar. https://t.co/CG2ulhPiL4

— Paola Vega (@paolavegar) August 1, 2020