😎JOYA 'MEXICANA' I Fue hace 16 años cuando Jorge Vergara arribó a Costa Rica para salvar al Saprissa de una severa crisis económica. Desde entonces el monstruo morado despertó.😈⁠ ::⁠ Siete campeonatos de liga y el debut del que, a la postre sería el mejor arquero de Concacaf, Keylor Navas además de un tercer lugar en el Mundial de Clubes hicieron de la 'S' el proyecto más importante de la mano del directivo mexicano.😱🔥⁠ ::⁠ Hoy, Navas podría hacer historia como el primer arquero en ganar 4 Champions League si el PSG vence al Bayern Munich en la gran final.🏆🙌⁠ ::⁠ ::⁠ #ChampionsLeague #PSG #BayernMunich #Saprissa #KeylorNavas #Vergara #Chivas