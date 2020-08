Redacción- La actriz y «reina del TikTok», Érika Buenfil, estuvo como invitada en el matutino de Televisa, ‘Hoy’, y en vivo enfrentó a Pepillo Origel y le volvió a exigir, pero ahora cara a cara que con su hijo no se meta.

Es importante mencionar que todo comenzó cuando Martha Figueroa y Pepillo Origel hablaron de Érika Buenfil y luego de su hijo Nicolás de 15 años, a quien llamaron ‘El Zedillito’, en referencia a su padre, Ernesto Zedillo Jr, quien no lo reconoció.

Hace unos días Érika Buenfil declaró para el canal de YouTube de Fernanda Familiar que no perdonaría a los comentaristas de espectáculos y que Pepillo Origel debe cuidar ‘su hocico antes de hablar’.

La actriz fue invitada al programa «Hoy» a asistir al programa, donde también estuvo Juan José Origel, quien, visiblemente nervioso, le dio una explicación y le pidió disculpas en plena emisión a Buenfil.

«Ya hablé con Érika, porque la verdad entre Erika y yo hay una amistad de muchos años, pero una buena amistad, desde su madre… hay mucho cariño… pasa esto que se molestó la guera por lo que dijimos en el programa con toda la razón del mundo porque se habló de su hijo, yo en lo personal yo no hablé, yo no dije nada del niño.

Lo conozco desde chiquito y no tengo nada que hablar… sí acepto que dije que me chocaba el Tik Tok, te lo dije… lo que dijimos de Acapulco lo acababas de decir con Mara Patricia (Castañeda)… tú nunca has tenido empacho en contar muchas cosas de tu vida, nomás lo de tu hijo”, respondió Origel.

Buenfil lo interrumpió y le dijo que con su hijo nadie se meta.

«Con los hijos no, con mi niño no, mi hijo es un adolescente que merece respeto… que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera, y mucho menos despectivamente, y yo lo sentí así”, dijo Buenfil con un nudo en la garganta.

Pepillo se acercó a ella con un ramo de flores y besos de largo en señal de arrepentimiento y para pedirle disculpas, la actriz le volvió a decir: «con mi niño no, nada más con mi niño no”, le pidió.