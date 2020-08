Jafet nunca salió campeón nacional con Herediano en sus días como jugador

Redacción – El recordado exportero nacional, Erick Lonnis, crítica a Jafet Soto y se pregunta cuántos campeonatos ganó como jugador con la camiseta del Herediano.

Lonnis no entiende porque se magnifica tanto la figura de Jafet, ya que futbolísticamente no hizo gran cosa con el cuadro rojiamarillo.

Sin tapujos, el ex-portero comparó a Wálter Centeno y el polémico técnico del Team. Desde su óptica hizo mucho más como futbolista Paté en Saprissa, que Soto en Herediano.

Deja claro que no tiene contra el timonel, pero se hace la pregunta si Jafet jugó un Mundial de Clubes o cuántos títulos ganó con la camiseta del club florense.

Esas preguntas del ex-arquero morado le han válido cientos de críticas, de parte de la afición del Team, que ha magnificado de gran forma la figura de Soto Molina.

Erick Lonnis conversó con Deportivas Columbia y dejó claro que lo que tiene el entrenador del Herediano son recursos y una prensa que otros no tienen.

«No tengo nada contra Jafet, pero, ¿Cuántos campeonatos ganó Jafet como jugador, cuántos goles metió, cuántas asistencias, cuántos mundiales de clubes? ¿Porque se tatúa el escudo? ¿Con base en qué dice eso?.

Futbolísticamente Wálter Centeno hizo muchísimo más desde el punto de vista estadístico de lo que ha hecho Jafet en Heredia. Usted no puede comparar la imagen adquirida por fútbol, por méritos futbolísticos de Wálter Centeno con Saprissa,

Con la imagen ganada por él en resultados futbolísticos en Heredia. No le quiero quitar mérito. Para mí Jafet es un apasionado del fútbol, pero tiene recursos y una prensa que otros no tienen, no entiendo por qué, entonces se magnifica esa figura», aseguró Lonis a Deportivas Columbia.

En sus días como futbolista, Jafet nunca dio la vuelta olímpica, ya que vivió gran parte de su carrera en México y cuando estuvo en Herediano no pudo alcanzar la copa.

Ahora en su otra etapa como directivo y entrenador, ha llevado a los florenses a ser el equipo más ganador de la última década a nivel nacional.