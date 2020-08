Espíndola llegó a Costa Rica a las 10:00 de la mañana

Redacción – Esteban Espíndola arribó al país en un vuelo privado y le agradeció al Monstruo por todo el esfuerzo que han hecho para traerlo al país.

El defensor llegó a Costa Rica y de inmediato, iniciará con el período de aislamiento, tras llegar proveniente de San Pedro Sula, Honduras.

Los morados lograron el arribo del argentino, tras realizar con éxito las respectivas gestiones ante las autoridades gubernamentales del país.

La institución tibaseña obtuvo los permisos por parte del Ministerio de Salud y la Dirección de Migración y Extranjería para que el jugador pudiera llegar a Costa Rica.

Espíndola cumplirá con la cuarentena de dos semanas, siguiendo el plan de entrenamiento establecido por el preparador físico del Saprissa, Pier Luigi Morera.

«Fueron unos meses de incertidumbre y prepararse a la distancia genera mucha ansiedad, pero estoy muy agradecido con el Saprissa por el esfuerzo que han hecho y por la paciencia que han tenido.

Hace dos días recibí un mensaje de Víctor, que me dijo «ojo compa», y me dijo que había una posibilidad de que me viniera jueves temprano. Fue muy rápido.», afirmó Espíndola en su llegada al país.

Previo a emprender el viaje hacia el territorio nacional, el sudamericano se sometió a un test del virus Covid-19, el cual arrojó un resultado negativo.

Su arribo ha provocado mucha ilusión en el saprissismo, que esperan que el futbolista de 28 años cumpla con las expectativas que tienen sobre él.

Hace unos días atrás, Wálter Centeno había pedido ayuda a las autoridades para que pudiera llegar Espíndola al país y parece que el pedido dio réditos este 13 de agosto.