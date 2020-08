Redacción-El Gobierno de la República informó sobre las nuevas medidas sanitarias que regirán a partir del lunes 31 de agosto y finalizará el miércoles 30 de septiembre.

Sin embargo, habrá diversas actividades que no importa en que situación de alerta naranja o amarilla se mantenga, pues no podrán abrir ya que no cuentan con el aval del Ministerio de Salud por su riesgo de contagio.

Estas actividades son:

Los conciertos Espectáculos públicos Campos feriales Actividades taurinas Topes Actividades deportivas con público Festejos populares Turnos comunitarios Actividades de entretenimiento de centros comerciales Festival internacional de Cine Organización de Covenciones y exposiciones comerciales Festival Nacional de Artes Teatro Melico Salazar Teatro Nacional Juegos para niñas, parques de patinaje, infables o similares Parque de Diversiones Parque Viva Bares Discotecas Clubes nocturnos Balnearios Actividades y procesiones religiosas Actividades de juego al azar

Para el resto del país, los comerciantes que no desarrollen estas actividades el plan para la apertura está divido en dos fases.

Una de transición que consta de 9 días y va del 31 de agosto al martes 8 de septiembre y otra de apertura controlada de 22 días que abarca desde el 9 de septiembre hasta el 30 de ese mes.