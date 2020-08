Fiscalía analiza apelar fallo

Cubano era acusado de cuatro delitos de violación

Redacción- El futbolista cubano, Marcel Hernández, habló luego de conocer e sobreseimiento de su caso por supuesta violación.

Hernández era acusado de cuatro delitos de violación en contra de una joven menor de edad de 16 años; sin embargo, el Juzgado Penal de Cartago dictó un sobreseimiento definitivo a su caso.

Ante eso, Hernández afirmó estar sin palabras ante la noticia y que ahora deberá hablar con su familia.

Las declaraciones del futbolista fueron dadas al programa radial Deportivas Columbia este martes.

«No hay palabras, recibí la noticia y no hay palabras. Del corazón, no me sale nada, solo que Dios es bueno, aprieta pero no ahoga. En este momento lo más importante es ahora poder conversar con mis familiares y ya después veremos que pasa.

Lo importante es la familia y las personas que han confiado fielmente. Conversare con mi mamá y mis hermanos que están en Cuba. Hay mucho que pensar», afirmó Hernández en Deportivas Columbia.

Por ahora, la Unidad de Género del la Fiscalía de Cartago confirmó que analiza si procederá a apelar o no la decisión del tribunal.

El futbolista es investigado desde que trascendió la denuncia por las supuestas violaciones en contra de una menor de 16 años.

Tras eso, el cubano fue detenido luego de un allanamiento en su casa de habitación en barrio Asís, en Cartago.

Desde ese momento, el futbolista cumplía las medidas cautelares de impedimento de salida del país y firmar cada cierto tiempo.