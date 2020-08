Redacción- Varias figuras públicas se unen en un vídeo para luchar contra la violencia a las mujeres.

La idea del vídeo realizado y publicado en «Reinas Silenciadas», página creada por las dos guapas modelos Teresa Rodríguez (Miss Costa Rica 2008) y Johanna García (Mrs Universe 2016), es ayudar y hacer más fuertes a las mujeres.

En el vídeo se logra ver figuras públicas hombres como: entrenador Hernán Medford, excombatientes Daniel Carvajal y Carlos “Coto” Hernández, Patrick Pemberton, periodista Gustavo López, Kiko Robles, entre otras personas conocidas por los ticos.

«Queremos hacer conciencia de que es una plataforma para que las mujeres puedan levantar la voz por si algo no les gusta o parece. Igualmente por parte de los hombres, es importante mencionar que no es una lucha contra ellos, si no una igualdad», dijo Teresa Rodríguez.

La Miss Costa Rica 2008 manifestó que es importante resaltar que el acoso no debe ser aceptado para ninguna persona.

«Surge de la necesidad de crear conciencia en la población de que los problemas de violencia de género es de preocupación no sólo para las mujeres, sino también para los hombres. Los hombres también se identifican completamente con la causa», agregó Johanna García.