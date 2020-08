Redacción- Conozca a Gabriela Jiménez, la guapa periodista y presentadora que con su físico mezclado con su gran personalidad enamora a los ticos.

Se debe resaltar que su humildad ha logrado conquistar los corazones de gran cantidad de seguidores.

La reconocida comunicadora conversó con AM Prensa sobre su vida, pasión por los deportes y también nos cuenta sobre sus planes de vida.

«Siempre he tratado de ser una personas autentica. Como soy en mi casa, soy en el trabajo. He tratado de mostrarme lo más real posible y no voy a mostrar una cara diferente por estar frente a una cámara», dijo Gabriela Jiménez.

La simpática periodista deportiva agregó que tiene una relación muy bonita con sus compañeros que están en sus programas.

«Trato que el programa tenga la mitad seria y la otra mitad entretenida. Siempre soñé con tener mis propio programa, me encanta salir a reportear y hacer notas humanas. Nunca busqué ser presentadora, pero se dio», comentó.

La comunicadora agregó durante la apertura de la tienda Xiaomi en Multiplaza Curridabat generando ingresos a más de 20 familias que todos los días aprende un poco de tecnología.

«Me daba miedo salir en televisión, pero con el paso del tiempo lo perdí. Siempre soñé con realizar mis programas y ahora tengo Versus y Contra golpe. Estoy trabajando en otros proyectos de televisión y espero poder hacerlos», añadió.

La guapa presentadora dijo que le encanta hacer ciclismo para meterse en la montaña, Fútbol Sala y hacer CrossFit. «Todo lo que es deporte me encanta, siempre paso ejercitándome, desde niña paso muy activa», dijo.

«No soy buena para las dietas y hago ejercicio por que me gusta. Si las mezclara mi cuerpo fuera diferente, pero me siento bien como estoy», manifestó Jiménez.

Gabriela Jiménez dijo que no critica las cirugías estéticas y que todas deben ser felices a su manera.

«Estoy trabajando fuerte porque quiero hacer un proyecto con mis hermanos», finalizó.