Redacción- El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, se quebró en llanto en televisión nacional al comparar la explosión registrada en la localidad con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945.

En una grabación para Sky News, el funcionario fue entrevistado luego de que llegó al lugar donde se originó el desastre, brindó una breve declaración y se rompió en llanto.

Se registraron dos fuertes explosiones en Beirut, en Líbano, donde se han contabilizado más de 30 fallecidos y tres mil heridos.

‘Esto es un desastre nacional parecido a Hiroshima y Nagasaki’, dijo Marwan Abboud.

Aún se desconocen los detalles de las explosiones, pero el Ministerio de Salud del país ha instado a los hospitales de la zona, la mayoría privados, a recibir a cuenta del Gobierno a todos los heridos que encuentren.

