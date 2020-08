Participarán múltiples sectores

Redacción – Una gran huelga nacional es lo que se espera para este próximo martes 25 de agosto, con la participación de múltiples sectores del país y para llevar diferentes peticiones al gobierno ante la crisis económica actual.

Entre las principales razones del movimiento «Rescate Nacional» está el no cobro del marchamo y la eliminación de la restricción vehicular sanitaria.

Los sectores que alistan su mascarilla, alcohol en gel y zapatos para caminar son varios, pero entre ellos está el gremio de gimnasios, pescadores, comerciantes, transportistas, turismo, sector pesquero, gremio de bares y restaurantes y muchos más.

Los manifestantes saldrán de diferentes puntos del país para encontrarse en el Parque Central de San José como punto de salida principal.

Por ejemplo, desde San Carlos, los protestantes saldrán a las 2:00 de la mañana.

«La situación que vive el país es tan seria que lo peor que se puede hacer es quedarse en casa. Hay proyectos de ley sumamente impopulares como la tentativa de privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (…) esto lo discuten entre líneas en la Asamblea Legislativa. Cualquiera podría pensar que el gobierno está encerrando a la gente para que la Asamblea funcione sin problema y apruebe ese tipo de proyectos de ley tan serios», indicó José Miguel Corrales, líder de la manifestación y exdiputado, en un vídeo publicado por CR 506.

La manifestación culminará en Casa Presidencial, donde se mantendrán estacionados para protestar y ser escuchados por el gobierno.

Desde el gremio de gimnasios esperan que el 30% asista a la marcha en apoyo a este gremio que se ha visto golpeado durante la etapa del martillo.

«Estamos pidiendo claridad con respecto a la apertura. Se nos dice entre líneas que no va a haber martillo, pero no hay claridad. Uno no se prepara de la noche a la mañana con un protocolo. Hay que informar a los clientes», indicó a AMPrensa.com la secretaria de Asogym, Erika Elizondo.

Principales peticiones