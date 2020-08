Redacción- Después de un año dedicado a hacer campaña por medidas para frenar el cambio climático y y superar el virus Covid-19, la ambientalista sueca Greta Thunberg regresará a la escuela.

“¡Mi año sabático de la escuela ha terminado, es magnífico regresar a clase!”, escribió en Instagram la estudiante de 17 años junto a una foto con una mochila en la espalda y las manos en el manubrio de su bicicleta.

El pasado mes de marzo Greta Thunberg explicó que había tenido síntomas de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y que había estado aislada en su domicilio durante dos semanas para evitar contagios.

La activista climática Greta Thunberg fue recibida la semana pasada junto a otras tres jóvenes implicadas en la defensa del medio ambiente en Europa por la canciller alemana Angela Merkel en su calidad de presidenta semestral de turno de la Unión Europea

Es importante mencionar que la adolescente saltó a la fama cuando inició sus protestas solitarias frente al Parlamento sueco el 20 de agosto de 2018.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020